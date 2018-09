Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

16 septembre 2018

Police SO

Un accident de calèche a fait deux blessées, dont une grave, samedi à Rodersdorf (SO). L'un des chevaux a en outre dû être euthanasié et le second est blessé.

Selon un communiqué de la police soleuroise diffusé dimanche, les deux animaux se sont emballés pour une raison indéterminée et l'engin s'est renversé. Une des deux occupantes a été si gravement blessée qu'elle a dû être héliportée à l'hôpital. La seconde est plus légèrement touchée.

