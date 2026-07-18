Trafic: 18 km de bouchon au portail nord du Gothard

Keystone-SDA

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L'entrée nord du Gothard reste très ralentie: alors que la file de voitures atteignait 20 kilomètres samedi peu après 08h00, elle s'est à peine résorbée à la mi-journée, s'allongeant toujours sur 18 km peu après 13h, selon le TCS.

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(Keystone-ATS) Le bouchon sur l’A2 en direction du sud est toujours situé entre Altdorf et Göschenen (UR). L’attente peut durer jusqu’à 3 heures.

Il est recommandé aux voyageurs de contourner la zone. L’itinéraire via l’A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L’A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg sont aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.

En direction du nord, l’embouteillage sur l’A2 à Chiasso en direction du Gothard, entre Quinto et Airolo, s’étend sur 4 kilomètres. Le retard peut atteindre 40 minutes.

En raison des vacances d’été, des embouteillages fréquents sont à prévoir au tunnel routier du Gothard. D’autant plus que de nombreux voyageurs en provenance d’Allemagne et des Pays-Bas traversent la Suisse.