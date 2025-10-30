TransN pourrait céder une concession aux CFF

Keystone-SDA

Les Transports publics neuchâtelois (TransN) affichent leur premier résultat positif à la suite de l'audit mené en 2024. Une concession pourrait être cédée aux CFF.

(Keystone-ATS) A la suite des difficultés rencontrées par TransN, des mesures ont été prises et le directeur a quitté l’entreprise. «Les travaux ont porté leurs fruits mais les pistes d’amélioration identifiées doivent être approfondies», a déclaré jeudi Céline Vara, conseillère d’Etat en charge des transports.

«Nous avons voulu mettre en place des mesures structurelles pérennes sans toucher à l’offre», a expliqué Raphaël Comte, président du conseil d’administration. Un bénéfice de 650’000 francs a pu être dégagé en 2024, alors qu’une perte de 2,75 millions était attendue.

TransN et les CFF envisagent un éventuel transfert de la concession pour la ligne Neuchâtel-Buttes, avec garantie de l’emploi pour le personnel. Des recherches de synergies sont aussi prévues avec les Chemins de fer du Jura (CJ).