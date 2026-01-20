Trois apparentements dans le Jura bernois pour les élections

Keystone-SDA

Dans la course au Grand Conseil bernois, l'UDC et le PLR ont conclu un apparentement de leur liste dans le cercle électoral du Jura bernois. A gauche, les Vert-e-s et le PS qui partent chacun avec deux listes ont aussi conclu un apparentement, a annoncé mardi la Chancellerie d'Etat.

(Keystone-ATS) Le 3e apparentement dans la partie francophone concerne l’UDF, le Parti évangélique (PEV) et les Verts’libéraux Grand Chasseral. Dans le cercle électoral Biel-Bienne-Seeland, l’on recense aussi trois apparentements parmi les 22 listes. L’UDC a conclu un apparentement avec l’UDF, les Démocrates suisses (DS) et le mouvement Aufrecht.

Dans tous les cercles électoraux du canton de Berne, le Parti socialiste et les Vert-e-s ont conclu des apparentements de listes alors qu’au centre et à droite, les alliances changent.

Pour l’élection du 29 mars au Parlement, 160 listes ont été déposées représentant 2261 candidatures, soit 907 femmes et 1354 hommes. Par rapport au communiqué publié la semaine dernière, le nombre de candidates est passé à 907 (+1) tandis que le nombre de candidats a baissé à 1354 (-1). Une candidate avait été comptabilisée par erreur comme un candidat.