Trump: essai «inapproprié» du missile russe à propulsion nucléaire

Keystone-SDA

Donald Trump a jugé "inappropriée" lundi l'annonce faite la veille par son homologue russe Vladimir Poutine de l'essai final réussi d'un missile de croisière russe à propulsion nucléaire.

(Keystone-ATS) «C’est inapproprié de la part de Poutine de dire cela. Il devrait mettre fin à la guerre» en Ukraine», a affirmé le président américain. «Cette guerre qui devait durer une semaine entrera bientôt dans sa quatrième année. Voilà ce qu’il devrait faire plutôt que de tester des missiles», a-t-il poursuivi lors d’un échange avec les journalistes à bord de l’avion l’emmenant au Japon, au deuxième jour d’une tournée en Asie.

«C’est une création unique que personne d’autre au monde ne possède», s’est félicité lundi le président russe, selon lequel le Bourevestnik («oiseau de tempête» en russe) a une «portée illimitée».

Lors du dernier essai le 21 octobre, le missile de croisière a passé dans l’air «environ 15 heures», en survolant 14’000 km, a précisé pour sa part le chef de l’état-major russe, Valéri Guérassimov, en ajoutant que «ce n’est pas une limite» pour cet armement.

Un sous-marin nucléaire US près de la Russie

«Ils savent que nous avons un sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, juste au large de leurs côtes», a également souligné Donald Trump, qui avait déjà mentionné ce déploiement récemment.

Le président américain entretient une relation extrêmement fluctuante avec son homologue russe.

Donald Tump, après avoir évoqué une rencontre très prochaine avec Vladimir Poutine à Budapest, en Hongrie, a fait machine arrière.

Il affirmé samedi qu’il ne «perdrait pas son temps» à programmer une nouvelle entrevue avec le président russe sans accord en vue pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Les Etats-Unis ont par ailleurs annoncé la semaine dernière des sanctions contre deux géants du secteur des hydrocarbures russes, Rosneft et Lukoil, les premières mesures d’importance prises par Donald Trump contre la Russie depuis son retour au pouvoir.