Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Keystone-SDA

Donald Trump a annoncé mercredi retirer la Garde nationale, une unité de réserve de l'armée américaine, de Chicago, Portland et Los Angeles. Ces déploiements étaient largement contestés en justice.

(Keystone-ATS) «Nous retirons la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland», a-t-il annoncé sur son réseau Truth Social. «Le crime a été considérablement réduit (…). Nous reviendrons, peut-être sous une forme différente et plus forte (…), ce n’est qu’une question de temps!», a-t-il ajouté.

Le déploiement des militaires de la Garde nationale avait été bloqué par la Cour suprême à Chicago et par des juges fédéraux à Los Angeles et Portland.

