Trump exhorte l’Ukraine et la Russie à se rencontrer sans délai

Keystone-SDA

Donald Trump a pressé dimanche l'Ukraine et la Russie de se rencontrer pour négocier sans attendre un cessez-le-feu, Moscou ayant proposé des pourparlers directs et Kiev réclamant une trêve.

(Keystone-ATS) « Le président russe (Vladimir) Poutine ne veut pas d’un accord de cessez-le-feu avec l’Ukraine, mais plutôt une rencontre jeudi en Turquie pour négocier une possible fin au bain de sang. L’Ukraine devrait accepter immédiatement », affirme le président américain.

« Cela leur permettra au moins de déterminer si un accord est possible, et s’il ne l’est pas, les dirigeants européens et les Etats-Unis sauront à quoi s’en tenir et pourront agir en conséquence », ajoute Donald Trump sur son réseau Truth social.

« Je commence à douter que l’Ukraine conclue un accord avec Poutine, qui est trop occupé à célébrer la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale », assure-t-il également.

« Nous attendons un cessez-le-feu total et durable, à partir de demain, pour fournir une base nécessaire à la diplomatie », a écrit pour sa part le président ukrainien Volodymyr Zelenski sur X. Et d’ajouter: « J’attendrai Poutine en Turquie jeudi. Personnellement. J’espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d’excuses ».