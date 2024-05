Tunnel du Lötschberg: ouvriers intoxiqués par un liquide chimique

(Keystone-ATS) Cinq ouvriers ont été exposés dans la nuit à une fuite d’un liquide chimique transporté dans un conteneur d’un train de marchandises en transit dans le tunnel du Lötschberg. Il n’y aucun danger pour la population et l’environnement, assure la police valaisanne sur X.

Les cinq ouvriers du tunnel ont souffert de troubles respiratoires et d’irritations des yeux. Ils ont reçu des soins sur place et aucune hospitalisation n’a été nécessaire, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale valaisanne.

La substance qui s’est écoulée était de l’acide acétique et de l’hydrogène. Une instruction a été ouverte par le ministère public du Haut-Valais afin de déterminer les causes de cette fuite.

L’incident s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h30. Le train était parti de Goppenstein (VS) pour rejoindre Kandersteg (BE). Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant l’intervention des secours et a été rétabli vers 07h30.