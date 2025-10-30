La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Ukraine: Washington et Pékin vont «travailler ensemble», dit Trump

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que Washington et Pékin allaient "travailler ensemble" sur la guerre en Ukraine, après une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’Ukraine a été abordée de manière très forte. Nous en avons parlé pendant longtemps et nous allons tous les deux travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose», a-t-il déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One.

Xi Jinping va «nous aider et nous allons travailler ensemble sur l’Ukraine», a déclaré Donald Trump.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision