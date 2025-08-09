La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un équipage quitte l’ISS pour revenir sur terre

Après avoir passé quasiment cinq mois dans l'espace, deux astronautes américains, un cosmonaute russe et un Japonais ont entamé vendredi leur trajet retour vers la Terre à bord d'une capsule de SpaceX. L'engin spatial doit amerrir au large de la Californie samedi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Cette opération conclura la dixième mission de rotation d’équipage de la station spatiale internationale (ISS) menée dans le cadre du programme Commercial Crew de la NASA, créé pour succéder à l’ère de la navette spatiale en s’associant à l’industrie privée.

La capsule Dragon de l’entreprise du multimilliardaire Elon Musk s’est détachée vendredi de l’ISS à 18h15, heure de la côte est américaine (00h15 samedi en Suisse).

Croissance des plantes

Les Américaines Anne McClain et Nichole Ayers, le Russe Kirill Peskov et le Japonais Takuya Onishi doivent passer plus de 17 heures à bord de l’appareil avant de toucher mer, à 11h33 samedi (17h33 en Suisse), au large de la côte ouest des Etats-Unis.

La vertigineuse descente de la capsule sera freinée par l’entrée dans l’atmosphère terrestre, puis par d’immenses parachutes. La capsule sera ensuite récupérée par un navire de SpaceX et une fois hissée à bord, elle sera enfin ouverte pour laisser les astronautes en sortir.

Lors de leur séjour dans l’ISS, l’équipage baptisé Crew-10 a réalisé de multiples expériences scientifiques, étudiant la croissance de plantes ou encore la manière dont les cellules réagissent à la gravité.

En mars, leur départ dans l’espace avait été particulièrement scruté, car il devait permettre le retour de deux astronautes américaines coincés dans l’espace depuis neuf mois.

