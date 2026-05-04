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Un avion United Airlines atterrissant à Newark heurte un camion

Keystone-SDA

Un Boeing 767-400 de la compagnie aérienne américaine United Airlines, en phase d'atterrissage, a heurté un camion de livraison circulant sur une autoroute longeant l'aéroport de Newark, près de New York. Il a également accroché un lampadaire de cet axe routier.

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(Keystone-ATS) «Alors qu’il était en approche pour atterrir à l’aéroport international Newark Liberty, le vol 169 d’United Airlines a heurté un lampadaire du New Jersey Turnpike [une autoroute, ndlr] vers 14h00 dimanche 3 mai», a indiqué le régulateur américain de l’aviation (FAA), précisant qu’une enquête avait été ouverte. Selon l’autorité portuaire de New York-New Jersey (PANYNJ), l’avion a également heurté un camion qui circulait sur l’autoroute.

L’appareil, qui effectuait la liaison Venise-Newark, transportait 221 passagers et dix membres d’équipage. Il s’est posé sans encombre et personne n’a été blessé à bord.

Dégâts mineurs

Des dégâts «mineurs» ont été observés sur l’appareil, a précisé l’autorité portuaire, indiquant que le service avait pu rapidement reprendre normalement après que des employés ont passé la piste au peigne fin à la recherche d’éventuels débris.

Le chauffeur du camion a été transporté à l’hôpital pour cause de blessures légères, mais a pu rapidement en sortir, a-t-elle ajouté.

De son côté, la compagnie aérienne a indiqué que les passagers avaient débarqué normalement au terminal. «Notre équipe de maintenance examine les dégâts sur l’appareil», a-t-elle poursuivi, assurant qu’une «enquête rigoureuse» serait menée en interne.

«L’équipage a été retiré du planning de vol dans le cadre de cette procédure», a-t-elle indiqué.

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