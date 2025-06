Un criminologue proposé pour le poste de recteur de l’UNIL

Keystone-SDA

Le conseil de l'Université de Lausanne (UNIL) a choisi jeudi Christophe Champod, 57 ans, pour succéder à Frédéric Herman en août 2026 au poste de recteur de l'institution. Sa nomination doit encore être validée par le Conseil d'État vaudois.

2 minutes

(Keystone-ATS) Christophe Champod dirige actuellement l’École des sciences criminelles de l’UNIL, a précisé l’université jeudi soir. Cité dans le communiqué, ce Neuchâtelois d’origine vaudoise entend « faire de l’université une institution forte, utile, rayonnante et pleinement connectée aux enjeux de la société ».

Le Conseil d’Etat vaudois doit rendre sa décision sur la nomination du nouveau recteur au plus tard le 31 janvier 2026, pour une entrée en fonction au 1er août 2026. La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable.

Un seul mandat

L’actuel recteur Frédéric Herman, 46 ans, avait indiqué à la mi-novembre 2024 ne pas vouloir solliciter un second mandat. Cette décision résultait d’une longue réflexion personnelle, motivée par son désir de s’engager dans de nouvelles explorations scientifiques dans son domaine de recherche, écrivait-il alors à ses collègues de l’UNIL.

Cette annonce s’était faite sur fond de tensions, notamment avec le conseil de l’Université. M. Herman estimait alors ne pouvoir se projeter dans un second mandat, car l’organisation de la gouvernance de l’UNIL ne lui donnait pas la marge de manoeuvre nécessaire pour assumer sa responsabilité de direction.

L’UNIL se compose de sept facultés et des services centraux. Elle compte environ 5000 collaborateurs et plus de 17’000 étudiants, répartis entre le campus de Dorigny et les sites du CHUV et d’Epalinges.