Un homme arrêté à Port (BE) après une série de cambriolages

Keystone-SDA

Un homme de 42 ans a été arrêté à Port puis placé en détention provisoire fin janvier après une série de cambriolages. L'enquête étant terminée, le Ministère public lui reproche plus de 30 vols sur le territoire bernois et dans d'autres cantons.

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(Keystone-ATS) La police a enquêté sur l’intéressé après qu’une habitante de Port l’ait surpris en flagrant délit en train de fouiller un meuble. L’homme s’était introduit dans une maison dont la porte n’était pas verrouillée, pensant qu’elle était inoccupée. Un autre habitant l’a ensuite retenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Le cambrioleur présumé serait impliqué dans sept délits commis à Port et à Bellmund (BE), indiquent lundi la police cantonale bernoise et le Ministère public régional Jura bernois-Seeland dans un communiqué commun. L’enquête, désormais close, a établi que le cambrioleur avait déjà commis d’autres délits dans le même quartier en novembre dernier.

Le préjudice total lié aux infractions commises dans le canton de Berne s’élève à environ 10’000 francs.

Cet homme est encore accusé d’autres infractions dans des appartements et maisons dans les cantons de Soleure, de Lucerne, du Jura, de Bâle-Campagne, de Zurich et du Tessin. Il devra répondre devant la justice de plus de 30 vols ou tentatives de vol par introduction clandestine et par effraction.