Un homme retrouvé sans vie dans un ruisseau à Schönried (BE)

Keystone-SDA

Un citoyen suisse âgé de 68 ans a été retrouvé jeudi matin, jour de l'An, sans vie dans un ruisseau à Schönried (BE), commune de Saanen. La thèse de l’accident est privilégiée par les autorités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu se trouvait à proximité du cours d’eau dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué vendredi la police cantonale. Il aurait chuté depuis un talus dans ce secteur et se serait ensuite retrouvé dans le lit du ruisseau, où il a été découvert par une tierce personne.

A ce stade, aucun indice ne laisse supposer l’intervention d’une autre personne, précise le communiqué. Le défunt était domicilié dans le canton de Berne. La police cantonale a ouvert une enquête afin de déterminer le déroulement exact des faits, sous la direction du Ministère public régional de l’Oberland bernois.

