Un incendie criminel suspecté après une explosion à Steffisburg
Un incendie survenu mardi soir dans les toilettes d'un restaurant de Steffisburg (BE) a causé d'importants dégâts matériels, dont le montant reste à déterminer. La police cantonale bernoise soupçonne un acte criminel, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.
(Keystone-ATS) Après le déclenchement d’une alarme incendie automatique, les secours ont constaté que les toilettes avaient été gravement endommagées par une explosion. Un véhicule a également été endommagé.
Selon les premières constatations, les auteurs se déplaçaient à vélo, indique la police, qui a lancé un appel à témoins.