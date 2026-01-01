Un incendie fait plusieurs morts dans un bar de Crans-Montana (VS)

Un incendie fait plusieurs victimes dans un bar à Crans-Montana (VS) Keystone-SDA

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS). Selon les médias régionaux, le bilan pourrait être très lourd. Les causes du drame n'étaient pas connues dans l'immédiat, a indiqué la police cantonale.

1 minute

(Keystone-ATS) Un «événement grave» s’est produit dans le bar vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. «Plusieurs personnes ont perdu la vie et d’autres ont été blessées».

Un peu plus tôt, un porte-parole de la police, Gaëtan Lathion, avait parlé d’une explosion d’origine inconnue. Sur leurs sites internet, le Nouvelliste et Rhône FM font état d'»une quarantaine de morts» et au moins 100 blessés.

Plus d’une centaine de personnes étaient présentes dans l’établissement au moment du drame, indique la police dans son communiqué. Un important dispositif a été en place.

Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L’intervention est toujours en cours, précise le communiqué. Le secteur est totalement interdit d’accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.

La police tiendra une conférence de presse à 10h00 à Lens. Une Helpline est mise en service pour les familles 084 811 21 17.