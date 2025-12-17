La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

Keystone-SDA

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne, interrogé par Keystone-ATS. Le bâtiment est actuellement encore en cours d’aération.

Il n’y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l’Assemblée fédérale.

