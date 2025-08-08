La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un journal poursuit une société d’IA pour l’emploi de ses contenus

Keystone-SDA

Le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, l'un des plus grands au monde en termes de diffusion, poursuit en justice l'entreprise américaine d'intelligence artificielle (IA) Perplexity. Il l'accuse d'avoir "profité gratuitement" de son contenu sur son moteur de recherche.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le journal accuse Perplexity de « profiter gratuitement du fruit des activités des organisations de presse, qui investissent beaucoup d’efforts et d’argent ». Un porte-parole du journal a ajouté que cela « pourrait avoir un impact négatif sur le journalisme de qualité (…) et ébranler les fondations de la démocratie ».

La plainte, déposée jeudi à Tokyo, est la dernière d’une série de poursuites intentées par des entreprises de presse dans le monde contre des sociétés d’IA utilisant leur contenu. C’est la première déposée par une grande organisation de presse japonaise, a expliqué Yomiuri.

Dans sa plainte déposée à Tokyo, le journal réclame 2,2 milliards de yens (12 millions de francs) de dommages et intérêts, l’équivalent à 120’000 articles de Yomiuri utilisés « sans autorisation » entre février et juin.

Elle demande également des dommages et intérêts pour les revenus publicitaires perdus, affirmant que les utilisateurs de Perplexity cliquent uniquement sur les résumés de recherche et non sur le site internet du journal, ce qui réduit le trafic. Perplexity n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Le Yomiuri, avec une diffusion quotidienne d’environ six millions d’exemplaires – contre plus de 10 millions en 2010 – et quelque 2500 reporters, est l’un des cinq principaux journaux quotidiens du Japon.

Après une plainte déposée par le Wall Street Journal et le New York Post en octobre, Perplexity avait critiqué « l’attitude conflictuelle » de nombreux médias comme étant « myope, inutile et contre-productive ».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision