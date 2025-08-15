La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un mort et plusieurs blessés dans un accident de train au Danemark

Keystone-SDA

Une collision entre un train et un véhicule agricole au Danemark a fait un mort et plusieurs blessés, a annoncé vendredi la police, sans préciser la gravité de ces blessures.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées dans un accident de train près de Bjerndrup» dans le sud-ouest du pays, a écrit la police dans un communiqué.

La collision a eu lieu à un passage à niveau qui n’était pas marqué par une barrière, a précisé un responsable de la police Gert Bisgaard lors d’une conférence de presse.

Deux personnes ont été transportées par hélicoptère vers des hôpitaux, a-t-il ajouté sans autres précisions sur leur état.

L’accident, dont la cause exacte fait l’objet d’une enquête, implique un train rapide et un véhicule agricole qui transportait du lisier.

D’après les images diffusées dans les médias locaux, au moins deux voitures du train qui reliait Copenhague à Sønderborg ont déraillé et se trouvaient dans un champ.

Selon la compagnie ferroviaire DSB, qui opérait le train, une centaine de personnes étaient à bord, dont quelque 25 élèves d’une école de Sønderborg, a relevé la presse.

«Aucun des élèves n’a été gravement blessé (…) mais ils sont bien sûr choqués», a indiqué la municipalité dans un communiqué.

