Un motard perd la vie au pied du Col du Grand-Saint-Bernard

Un accident mortel de la circulation s'est produit vendredi soir à Bourg-Saint-Pierre (VS). Un motocycliste a perdu la vie. Un second motard est grièvement blessé.

(Keystone-ATS) Peu après 20 heures, deux motards roulaient sur la route du col du Grand-Saint-Bernard, du col en direction de Bourg-Saint-Pierre. Peu avant d’arriver au tunnel éponyme, ils ont chuté sur la route, avant de terminer leur embardée dans la Dranse. Les motos se sont embrasées.

Malgré une tentative de réanimation, un des pilotes est décédé sur place. Son identification est en cours. Le deuxième impliqué, un Suisse de 51 ans, grièvement blessé, a été héliporté par Air-Glaciers à l’hôpital de Sion.

La route du col a été fermée à la circulation jusqu’à 23h20 pour les besoins de l’intervention puis des investigations. Le Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

