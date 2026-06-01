Un motard se tue à Bursinel (VD)

Keystone-SDA

Un motard de 54 ans a perdu la vie dimanche à Bursinel (VD). Il s'est fait percuter par une voiture sur la route suisse à l'intersection avec la route de la Broillette. L’enquête déterminera les circonstances exactes du drame.

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(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 14h00. Rapidement sur place, les secours ont prodigué les premiers soins. La victime, un Portugais domicilié dans la région, a été héliporté au CHUV où il est décédé. La conductrice de la voiture, âgée de 74 ans, est légèrement blessée, a annoncé lundi la police cantonale vaudoise.

La route a été fermée à la circulation le temps des opérations de sauvetage et pour les besoins du constat. Quatre patrouilles de police, une ambulance et un hélicoptère sont intervenus sur place. Le procureur de service a ouvert une enquête.