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Un motocycliste de 21 ans tué dans un accident à Enney (FR)

Keystone-SDA

Un motocycliste de 21 ans a perdu la vie vendredi soir dans un accident de la route à Enney (FR). Pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a perdu la maîtrise de son véhicule avant de se déporter sur la voie opposée et d’entrer en collision avec une voiture circulant en sens inverse.

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(Keystone-ATS) Le jeune homme est décédé sur les lieux de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise sur son site internet. Légèrement blessé, l’automobiliste, âgé de 44 ans, a quant à lui été consulté sur place par des ambulanciers. La Police cantonale a ouvert une enquête sur les circonstances de l’accident.

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