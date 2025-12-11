Un nouveau directeur pour l’association Terroir Fribourg

Julien Dorthe, né en 1987, a été nommé directeur de Terroir Fribourg dès le 1er avril. Cet ingénieur agronome, habitant à Ecublens (FR), prendra alors la succession de Pierre-Alain Bapst, futur directeur de Swiss Wine Promotion, l’organe national de promotion des vins suisses.

(Keystone-ATS) Julien Dorthe est pour l’heure chef de vente et responsable du développement commercial au sein de la société de conseil alimentaire Anitech, à Yvonand (VD), a indiqué jeudi Terroir Fribourg. Il est décrit comme possédant une «connaissance approfondie» du contexte agricole fribourgeois.

Quant à Pierre-Alain Bapst, 46 ans, il prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars, ce qui laissera une vacance d’un mois. Député PLR au Grand Conseil fribourgeois, il assume la direction de l’association Terroir Fribourg depuis le 1er janvier 2017. Pour sa part, Swiss Wine Promotion est une organisation basée à Berne.