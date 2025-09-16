La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Un nouveau projet retenu à Morges pour une buvette saisonnière

Keystone-SDA

La ville de Morges (VD) aura une nouvelle buvette estivale l'an prochain. Les Jardins de Louis, émanant des associations Collectif 52 et Bambino, succéderont à La Crique en exploitant la buvette de la place Louis-Soutter les quatre prochains étés, a indiqué mardi la Municipalité morgienne, qui a fait son choix parmi six dossiers de candidature.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le Collectif 52 est très expérimenté dans la création et la gestion d’évènements culturels, tandis que Bambino possède une expertise reconnue dans le domaine de la restauration», expliquent les autorités. «Ces atouts seront utiles dans l’exploitation d’une buvette saisonnière culturelle ayant pour but de favoriser la convivialité et la mixité intergénérationnelle, tout en maintenant une offre culturelle pour les jeunes adultes», soulignent-elles.

«L’originalité du concept tient notamment à l’utilisation d’une infrastructure originale. L’association y proposera des produits locaux. Le projet rappelle aussi l’identité patrimoniale de cette place, nommée en l’honneur de l’artiste morgien Louis Soutter. La durabilité et l’accessibilité sont mises en avant par l’installation de toilettes sèches, d’une rampe d’accès au bar et de toilettes pour personnes à mobilité réduite», détaille encore la Municipalité.

Depuis 2018, la Ville autorise l’installation d’une buvette éphémère au bord du Léman, sur une partie du parc de l’Indépendance. Une association est choisie pour l’exploiter et animer la place Louis-Soutter durant quatre étés. L’association La Crique avait gagné le premier appel à projets en 2022. La convention avec la Ville arrivera à son terme le 31 décembre 2025.

