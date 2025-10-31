Un nouveau quartier mixte, dense et durable à l’ouest de Bulle (FR)

Keystone-SDA

La Ville de Bulle (FR) a mis à l’enquête publique vendredi le plan d’aménagement de détail (PAD) "La Pâla". L'instrument définit le cadre pour le développement d’un nouveau quartier appelé à accueillir 750 logements, représentant un potentiel de 1500 à 2000 habitants.

(Keystone-ATS) Le projet intègre une mixité des usages, en combinant des logements, des commerces et des services de proximité, ont fait savoir les autorités bulloises. Il comprend la réalisation d’une école et de salles de gymnastique, d’une maison de quartier et de vastes espaces publics de qualité.

Situé à l’ouest du territoire communal, dans un secteur destiné de longue date à l’urbanisation, le périmètre du PAD «La Pâla» s’étend sur près de 85’000 mètres carrés. Prévu mixte, dense et durable, le futur quartier entend s’intégrer au tissu urbain existant, tout en affirmant son identité propre.

Densité de qualité

Le quartier à construire privilégie une «densité de qualité, en cohérence avec les objectifs supérieurs d’aménagement du territoire», précise le communiqué. L’approche garantit une utilisation «raisonnée» du sol, tout en offrant des espaces agréables et propices au lien social.

«La Pâla se veut ainsi un quartier à même de relever le défi de la croissance démographique, tout en proposant un cadre de vie attractif, durable et inclusif», précise la Ville de Bulle. Deux tours, l’une de 70 mètres, l’autre de 50, marqueront la silhouette du futur quartier, complété par des immeubles organisés en îlots.

Symbole de l’essor démographique du canton de Fribourg, le chef-lieu gruérien compte aujourd’hui plus de 27’000 habitants.