Un pic de 14 km de bouchons dimanche au Gothard

Keystone-SDA

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Le tunnel routier du Gothard n'a pas désempli durant le week-end. Après le pic de 20 km samedi devant le portail nord, la file de voitures s'est étendue dimanche à la mi-journée sur 14 km. Le bouchon ne s'est résorbé totalement qu'en début de soirée.

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(Keystone-ATS) Le temps d’attente à midi était de deux heures, a indiqué le TCS. En fin d’après-midi, le bouchon atteignait encore 12 km. La file de voitures entre Erstfeld et Göschenen (UR) n’a disparu qu’en soirée.

En raison des départs en vacances, des embouteillages fréquents étaient à prévoir sur les axes nord-sud. Il était recommandé aux voyageurs de contourner cet axe. L’itinéraire via l’A13 et le tunnel du San Bernardino est conseillé. L’A9 via le Simplon et le Grand-Saint-Bernard ou le transport de voitures par le Lötschberg étaient aussi des alternatives pour se rendre dans le Sud.