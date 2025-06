Un rapprochement à l’étude entre les compagnies LEB, MBC et Travys

Les compagnies vaudoises de transports publics LEB, MBC et Travys vont-elles fusionner? Afin d'assurer la pérennité de leurs entreprises et le développement de l'offre de transport, leurs conseils d'administration ont décidé d'étudier très concrètement un rapprochement entre leurs entités, a indiqué mercredi l'Etat de Vaud.

(Keystone-ATS) « Ce projet permettrait de créer une entreprise régionale forte dans le nord-ouest vaudois, capable de répondre aux exigences opérationnelles, financières et réglementaires en constante évolution », écrivent les services de la conseillère d’Etat Nuria Gorrite, en charge de la mobilité.

« Plus de dix entreprises de transports publics opèrent actuellement sur le territoire vaudois. Face à l’évolution rapide du secteur – avec des besoins accrus en investissements, en décarbonation, en digitalisation et en développement de l’offre – plusieurs d’entre elles n’auront plus la taille critique nécessaire pour répondre aux attentes des autorités et aux exigences légales, financières et opérationnelles croissantes du secteur », constatent-ils.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat souhaite « garantir une production de l’offre de transport public adaptée aux besoins et au meilleur coût à moyen et long terme pour soutenir l’indispensable report modal ». C’est d’ailleurs pourquoi il avait inscrit le soutien au développement de synergies et de rapprochements entre les entreprises de transports dans son programme de législature.

« Une option privilégiée »

Sous l’impulsion de l’Etat de Vaud et de l’Office fédéral des transports (OFT), une étude impliquant les conseils d’administration du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), des transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC) et des transports publics Travys à Yverdon-les-Bains a ainsi établi « qu’une fusion à trois est une option privilégiée à étudier pour assurer la pérennité de ces entreprises ».

Cette démarche s’inscrit dans une vision à long terme d’organisation du paysage des transports publics vaudois dans le nord-ouest du canton qui pourrait consister en une nouvelle entreprise issue du regroupement LEB-MBC-Travys d’une part, et dans l’agglomération Lausanne-Morges, avec les transports publics lausannois (tl), d’autre part, selon le Canton.

Un comité de pilotage interentreprises accompagnera la suite du processus. Le personnel et les assemblées générales des compagnies concernées seront informés des prochaines étapes d’ici l’été, est-il encore précisé.