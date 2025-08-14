La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un site de la Guerre froide pour accueillir le sommet Trump-Poutine

Keystone-SDA

Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi en Alaska sur une base militaire dont l'importance stratégique a culminé pendant la Guerre froide.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’histoire de la Joint Base Elmendorf-Richardson, proche d’Anchorage, principale ville d’Alaska, commence en 1940-1941.

Elle joue d’abord un rôle crucial dans les opérations militaires américaines contre le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais c’est après 1945, quand montent les tensions entre l’Union soviétique et les Etats-Unis, que son activité culmine.

En 1957, quelque 200 avions de combat sont positionnés à Elmendorf et sur une autre base en Alaska. De multiples radars sont installés dans la région.

Dans les décennies qui suivent, la présence militaire en Alaska va progressivement décliner, en partie pour redéployer des moyens vers la guerre au Vietnam.

Mais la base conserve une importance stratégique majeure, surtout sur fond d’intérêt croissant pour l’Arctique.

L’immense site compte plus de 800 bâtiments, deux pistes d’atterrissage, et quelque 6000 militaires au total y sont affectés, selon le site internet des forces aériennes du Pacifique.

Au-delà de l’intérêt logistique évident d’organiser la rencontre des présidents russe et américain sur un tel site, clos et ultra-sécurisé, le choix de cette base militaire est symbolique, selon George Beebe, ancien spécialiste de la Russie au sein de la CIA, expert au Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Pays neutres

«Ce que fait (Donald Trump), c’est de dire que ce n’est pas la Guerre froide. Nous ne rejouons pas tous ces sommets de la Guerre froide qui se sont tenus dans des pays neutres, en Autriche, en Suisse et en Finlande. Nous entrons dans une nouvelle ère», avance l’expert.

Reste que le président américain, involontairement ou pas, a fait référence mercredi encore à l’époque soviétique.

S’indignant de commentaires critiques dans la presse sur la tenue du sommet, il a écrit sur son réseau Truth Social: «Même si j’obtenais Moscou et Leningrad pour rien dans le cadre d’un accord avec la Russie, la presse mensongère dirait que j’ai fait une mauvaise affaire.»

Leningrad, nom donné par le pouvoir soviétique à l’ancienne capitale impériale russe, est redevenue Saint-Pétersbourg en 1991, peu avant la dissolution formelle de l’URSS.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision