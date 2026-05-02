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Un week-end d’animations à Genève pour célébrer la Croix-Rouge

Keystone-SDA

Le public pourra se confronter aux défis de l'aide humanitaire du 7 au 9 mai à Genève. Portes ouvertes, Jet d'Eau en rouge, visites ou conférences sont au menu pour la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prévue le 8 mai.

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(Keystone-ATS) L’unité, l’un des sept principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sera au centre des festivités. Elle sera déclinée en musique le 7 mai en soirée pour mettre à l’honneur les volontaires des sociétés nationales, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le Choeur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fera résonner l’humanitaire. Le lendemain, les badauds pourront visiter à prix réduit le Musée international de la Croix-Rouge (MICR) et alimenter un billet supplémentaire qui permettra à des personnes vulnérables de s’y rendre.

Pour les plus jeunes aussi

Le 9 mai, celui-ci sera accessible gratuitement. Une matinée de portes ouvertes est aussi prévue à la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Des rencontres seront organisées par les différents acteurs du mouvement comme le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la FICR. Un programme est prévu pour les plus jeunes, soulignent les responsables.

Parmi les autres animations, une conférence mettra à l’honneur le 10 mai l’organisation REDOG qui vient au secours des personnes portées disparues avec des chiens de sauvetage.

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