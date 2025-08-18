La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une délégation du Hamas reçoit une proposition de cessez-le-feu

Keystone-SDA

Une délégation du mouvement islamiste palestinien Hamas a reçu au Caire de la part des médiateurs une nouvelle proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un responsable palestinien proche du dossier.

(Keystone-ATS) «La proposition est un accord-cadre pour lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent. Le Hamas tiendra des consultations internes au sein de sa direction» et avec les dirigeants d’autres groupes alliés sur la nouvelle proposition, a déclaré à l’AFP cette source.

Ce texte reprend les grandes lignes d’une précédente proposition américaine prévoyant une trêve de 60 jours et la libération, en deux étapes, des otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 lors de l’attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

