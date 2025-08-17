La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une fréquentation record au Venoge Festival

Keystone-SDA

Le Venoge Festival a connu une affluence record pour son 30e anniversaire. De mercredi à samedi à Penthaz (VD), la manifestation a attiré 50'000 personnes grâce notamment à deux soirées à guichets fermés.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le festival avait attiré 42’000 spectateurs en 2024. L’édition record remontait à 2022 avec 43’000 visiteurs, mais le festival s’étalait alors sur cinq soirs.

Cette affluence «jamais atteinte jusqu’ici» vient confirmer «l’ampleur que prend le festival, devenu aujourd’hui un acteur culturel, social et économique incontournable du canton de Vaud», se réjouissent dimanche les organisateurs.

Ils saluent notamment la nouvelle disposition du site avec le déplacement de la scène principale, désormais installée devant une pente naturelle. De quoi offrir «une expérience immersive et panoramique, qui renforce l’émotion des grands concerts», poursuit le communiqué.

Aucun incident

Parmi la trentaine de concerts au programme, les organisateurs citent plusieurs «moments forts», dont les prestations de Bigflo & Oli, Mika, Sean Paul, Sheila, Jok’Air, SCH ou encore Mosimann.

Malgré la canicule, le festival dit avoir «tenu bon» en prévoyant brumisateurs, zones d’ombre, points d’eau et prévention. Aucun incident majeur n’a entaché le festival, tant sur le plan sanitaire que sécuritaire.

Le festival du Gros-de-Vaud, dont le budget atteint 5,5 millions de francs, boucle cette édition anniversaire sur un exercice financier équilibré, affirme-t-il. La prochaine édition est programmée du 12 au 15 août 2026.

