Une frappe russe fait un mort dans le nord-est de l’Ukraine

Keystone-SDA

Une attaque de drones russes menée au cours de la nuit a tué une quadragénaire dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a rapporté tôt vendredi son administration militaire.

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(Keystone-ATS) «L’ennemi a lancé une frappe de drones massive sur une infrastructure civile» de Chostka, ville de la région de Soumy, et «une femme de 44 ans a été tuée», a écrit sur le réseau social Telegram Oleg Grygorov, à la tête de cette administration régionale.

Une deuxième personne, une femme de 33 ans, souffre pour sa part de blessures graves, a-t-il ajouté. L’attaque a fortement endommagé un bâtiment non résidentiel de trois étages, a décrit M. Oleg Grygorov, sans plus de précision.