Une journaliste kurde récompensée par une ONG genevoise

Keystone-SDA

La journaliste kurde Perihan Kaya a reçu cette année le Prix pour la protection des journalistes de l'ONG genevoise Presse Emblème Campagne (PEC). Honorée samedi, elle est réfugiée depuis 2022 à Genève, a affirmé mardi l'organisation.

(Keystone-ATS) Mme Kaya a beaucoup oeuvré sur la question kurde et les droits des femmes. Elle est actuellement responsable de Podcastkurdi. Par le passé, ses activités de journaliste et ses posts sur les réseaux sociaux lui ont valu plusieurs poursuites en Turquie.

Emprisonnée pendant 8 mois entre 2005 et 2006, elle a été condamnée à deux peines, dont une d’1 an et 3 mois de prison et une seconde de 11 mois et 20 jours pour « insulte au président » Recep Tayyip Erdogan.

« J’ai payé un lourd tribut pour la vérité », entre des arrestations, de la prison et l’exil, selon la journaliste. « Mais je continue à me battre », dit-elle.

Trois journalistes kurdes ont été tués depuis le début de l’année. « Perihan Kaya est un exemple de plus de ces nombreux journalistes contraints de s’exiler pour fuir la répression et la violence dans leur pays », affirme le président de la PEC Blaise Lempen.

L’année dernière, un record de 179 journalistes ont été tués. Cette année, en un peu plus de 5 mois, ils sont plus de 70, ajoute l’organisation.