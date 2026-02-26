Une nouvelle chimiste cantonale pour le canton de Vaud

Keystone-SDA

Lucie Catiau sera la nouvelle chimiste cantonale vaudoise à partir du 1er avril. La nouvelle cheffe de l'Office de la consommation (OFCO) est au bénéfice d'une expérience de plus de quinze ans dans la sécurité alimentaire et l'industrie pharmaceutique.

(Keystone-ATS) Cette désignation constitue une étape importante dans le développement et le renforcement de l’office. Le profil de la nouvelle chimiste cantonale «remplit toutes les conditions nécessaires au maintien de la qualité des prestations fournies par un laboratoire de pointe reconnu au niveau national», indique jeudi le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Son action visera notamment à anticiper les risques émergents, notamment ceux liés aux PFAS, aux micropolluants et aux nouvelles filières alimentaires. Afin de renforcer la confiance et la transparence, la nouvelle chimiste cantonale adoptera une approche proactive dans la gestion des crises, des rappels de produits et de la communication publique, annonce le canton.

Lucie Catiau bénéficie de plus de quinze ans d’expérience dans des secteurs hautement régulés, notamment la chimie, la sécurité alimentaire et l’industrie pharmaceutique. La chimiste de formation dispose aussi d’une expertise confirmée en direction d’équipes hautement spécialisées et en conduite du changement.

Sa capacité à définir des orientations claires et à accompagner le changement constituera un atout majeur. Cela permettra d’apporter la structure et la stabilité attendues au sein de l’office, précise le communiqué. Elle succède à Christian Richard parti à la retraite à fin octobre 2025. Claude Ramseier a assuré l’intérim et accompagnera quelques mois encore la transition avec Mme Catiau.