Une nouvelle directrice pour les CJ à partir d’avril prochain

Keystone-SDA

La Compagnie des chemins de fer du Jura (CJ) a choisi sa nouvelle directrice en la personne de Rébecca Dougoud, 53 ans. Cette dernière prendra ses fonctions le 1er avril, en succédant à Pierre André Meyrat, l'administrateur délégué qui assumait le poste depuis fin août par intérim.

(Keystone-ATS) Rébecca Dougoud devra mettre en œuvre la stratégie globale 2040 de l’entreprise, «dans un esprit d’excellence opérationnelle et d’évolution», ont indiqué les CJ. Remplaçant dans les faits Jean-Frédéric Python, poussé vers la sortie après plus de quatre ans en fonction, elle bénéficie d’un master en économie des transports.

La future directrice présente plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la mobilité et des transports publics. Franco-suisse, avec des origines familiales dans l’Arc jurassien, elle a exercé pendant 12 ans diverses fonctions dans des collectivités publiques et dans le domaine des transports en France voisine.

Rébecca Dougoud a occupé par ailleurs différents postes à responsabilité dans la région lémanique, précise le communiqué de la compagnie. Pour rappel, les CJ desservent les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel. Leurs quatre actionnaires sont les cantons du Jura, de Berne et de Neuchâtel ainsi que la Confédération.