Une nouvelle identité visuelle pour la ville du Locle

Keystone-SDA

La ville du Locle (NE) a présenté mardi son nouveau logo, qui constituera l'élément central de son identité visuelle. Après la fusion avec Les Brenets en 2021, la commune avait besoin d'un symbole fédérateur, capable de représenter deux territoires aux histoires et aux paysages distincts.

(Keystone-ATS) Autour de la mention «Ville du Locle» en lettres majuscules, le logo est constitué de deux rectangles jeune et rouge représentant l’architecture horlogère, d’un rectangle bleu et de deux lignes bleues définissant les rivières du Doubs, du Bied et le Saut-du-Doubs, et d’un triangle vert symbolisant un sapin, indiquent mardi les autorités locloises dans un communiqué.

La mention des Brenets et du Saut-du-Doubs n’apparaît plus de manière explicite, comme c’était le cas sur le logo transitoire. Cela afin de mettre en avant le nom de la commune unifiée, «Le Locle», et d’affirmer la cité locloise comme ville-centre de la commune. «La localité des Brenets reste pleinement reconnue, conservant son nom, son code postal et son identité au sein de la commune», précise le communiqué.

«Le logo reflète l’unité administrative de la ville du Locle, tout en valorisant la complémentarité des territoires qui la composent», se réjouissent les autorités.

Le passage à la nouvelle identité visuelle se fera de manière progressive: d’abord sur les supports administratifs et de communication, ensuite sur les véhicules, les cartes de légitimation, les articles promotionnels ainsi que les supports publicitaires et, enfin, sur les autres supports visuels, les habits et le matériel divers.