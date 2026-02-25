La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une pancarte «les Noirs ne sont pas des singes» le fait expulser

Keystone-SDA

Un élu démocrate afro-américain a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "les Noirs ne sont pas des singes". Il a été expulsé, alors que Donald Trump commençait mardi soir au Capitole son "discours sur l'état de l'Union".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’élu démocrate du Texas Al Green se trouvait juste en face de Donald Trump lorsqu’il a déployé cette pancarte avant d’être escorté hors du Congrès, où retentissaient les cris «USA, USA, USA!».

La pancarte faisait vraisemblablement référence à une vidéo raciste partagée ce mois-ci par Donald Trump dépeignant l’ancien président Barack Obama en singe.

Al Green avait déjà été expulsé du Congrès il y a un an après avoir crié son opposition à Donald Trump dans le même cadre

