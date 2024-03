Une victoire russe serait “un cataclysme” pour les Français (Attal)

(Keystone-ATS) Une victoire russe serait “un cataclysme” pour les Français: le Premier ministre Attal a défendu mardi la stratégie d’aide à l’Ukraine devant les députés. Ils devraient largement la soutenir, malgré des divisions à gauche et l’abstention du parti d’extrême droite.

Dans un “moment de bascule du conflit”, le chef du gouvernement a donné le coup d’envoi des débats en rendant “hommage à la résistance exceptionnelle du peuple ukrainien”, applaudie par les députés, debout.

“S’abstenir, c’est fuir”

Il a insisté sur les “risques concrets” et “tangibles” d’une victoire russe sur “la vie quotidienne” des Français, un “cataclysme pour leur pouvoir d’achat”: “une inflation alimentaire puissance dix, une explosion des prix de l’énergie puissance dix”.

Voter contre la stratégie d’aide française, ce serait “tourner le dos à notre histoire”. “S’abstenir c’est fuir”, a-t-il tancé en visant La France Insoumise (gauche radicale, LFI) et le Rassemblement national de Marine Le Pen (RN).

“Nous ne nous fixons pas de limite face à la Russie qui elle n’en fixe aucune”, a-t-il souligné, après les déclarations controversées d’Emmanuel Macron, qui n’a pas exclu l’envoi de troupes occidentales au sol.

L’extrême-droite s’abstiendra

Le vote, sans valeur contraignante, est attendu vers 20h00, avec une issue qui pourrait être favorable pour le gouvernement, grâce au soutien du parti de droite Les Républicains (LR), des socialistes et des écologistes.

Il porte sur l’accord de sécurité franco-ukrainien du 16 février. Conclu pour dix ans, il comprend un renforcement de la coopération militaire, en particulier dans les domaines de l’artillerie et de la défense aérienne.

Le groupe de Marine Le Pen “s’abstiendra” lors du vote, a annoncé son président Jordan Bardella, évoquant des “lignes rouges” parmi lesquelles l’envoi de troupes au sol et l’adhésion possible de l’Ukraine à l’Otan et à l’Union européenne.