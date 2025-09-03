Une villa contiguë détruite par un incendie à Cheyres (FR)
Un violent incendie a détruit une villa contiguë mercredi à Cheyres (FR). Les deux locataires ont été évacués à temps. Trois autres locataires habitant les deux villas entourant celle partie en fumée ont également pu quitter les lieux à temps, sans être blessés.
(Keystone-ATS) Les habitants des trois villas ont dû être relogés, a indiqué la Police cantonale fribourgeoise. Les circonstances de l’incendie demeurent inconnues à ce stade. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. Le chien vivant dans la villa détruite est par ailleurs mort dans le sinistre, précise le communiqué.