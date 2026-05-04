UNIL: un duo féminin pour succéder au professeur Coukos

Keystone-SDA

Deux femmes dirigeront le Département d'oncologie fondamentale (DOF) de l'Université de Lausanne (UNIL): les professeures Tatiana V. Petrova, directrice, et Johanna A. Joyce, co-directrice, auront pour mission de développer des programmes de recherche de pointe, renforcer les collaborations et soutenir les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière.

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(Keystone-ATS) Les deux scientifiques sont actuellement professeures ordinaires d’oncologie à l’UNIL. Experte en biologie vasculaire, Tatiana Petrova était auparavant directrice adjointe à la recherche au DOF. Elle dirige le Laboratoire de biologie vasculaire et tumorale, rappelle l’Université de Lausanne.

Johanna A. Joyce, qui est membre du Ludwig Institute for cancer research, est une chercheuse de renommée mondiale en biologie du cancer. Elle dirige le Laboratoire du microenvironnement tumoral.

Le duo succède au professeur George Coukos qui est récemment rentré aux Etats-Unis pour diriger le Laboratoire Ludwig de thérapie cellulaire à Weill Cornell Medicine. Le lancement de ce laboratoire «renforce l’engagement de l’Institut dans le domaine des thérapies cellulaires de nouvelle génération et intègre la recherche fondamentale à la recherche clinique au sein d’un établissement médical de premier plan», annonçait l’Institut en février dernier.

En 2012, l’arrivée du professeur Coukos à Lausanne avait été annoncée en grande pompe. Décrit comme une figure majeure de l’immunothérapie du cancer, il prenait la tête du nouveau Département d’oncologie CHUV-UNIL.

L’automne dernier, cette entité a été scindée en deux: le CHUV dispose désormais d’un Département d’oncologie clinique, dirigé par la professeure Solange Peters. L’UNIL, de son côté, a son Département d’oncologie fondamentale (DOF), piloté dans un premier temps par le professeur Coukos et désormais par le duo constitué des professeures Tatiana V. Petrova et Johanna A. Joyce.