Val-de-Travers veut développer l’attractivité du site Dubied

Keystone-SDA

La commune de Val-de-Travers (NE) veut améliorer l'attractivité du site Dubied. Le Conseil communal soumet au législatif un crédit de 3,3 millions de francs pour développer deux projets.

(Keystone-ATS) La commune souhaite remettre en état des accès qui ouvrirait de nouvelles perspectives industrielles, avec notamment le démontage de la marquise qui limite le gabarit de hauteur. L’exécutif veut aussi acquérir et transformer une parcelle du site, pour y créer du stationnement et pour y implanter à terme une nouvelle chaufferie pour le développement du réseau de chauffage à distance, a-t-il indiqué mardi.

Après la fermeture de l’entreprise Dubied en 1987, les propriétaires se sont succédé et multipliés sur ce site de Couvet. Il est aujourd’hui en main de plus de 20 personnes différentes qui ont fait l’acquisition de leurs parcelles à différentes époques et avec différents objectifs. Cette situation foncière complexe a rendu difficile depuis de nombreuses années l’émergence d’un projet de développement commun.

En 2022, les propriétaires du site se sont formés en association pour unifier leurs idées, ce qui a donné un réel coup d’accélérateur dans la coordination des actions. « Cette nouvelle dynamique a aussi permis de meilleures interactions avec la commune, qui a de son côté également travaillé avec le canton pour planifier une meilleure mise en valeur du site », a précisé l’exécutif.