Valais: révision de la loi sur la protection de l’environnement

Keystone-SDA

L'Etat du Valais met en consultation la révision de la loi sur la protection de l’environnement (LcPE). Outre une adaptation aux nouvelles bases légales fédérales, il s'agit notamment de renforcer les mécanismes de financement pour les sites pollués et d'introduire de nouvelles mesures de protection, par exemple pour les sols et contre la pollution lumineuse.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’un des objectifs consiste ainsi à redéfinir le fonds cantonal pour les sites pollués. Son alimentation doit pouvoir reposer « en priorité sur le principe de causalité », indique lundi l’Etat du Valais.

Pour réduire la charge financière des collectivités, le but est d’introduire des taxes sur les déchets spéciaux, sur les mâchefers stockés en Valais et qui ne sont pas issus de communes valaisannes, ainsi que sur les ordures ménagères et boues d’épuration incinérés dans les usines de valorisation thermique des déchets, précise le communiqué.

Le Canton du Valais souhaite aussi introduire le principe de circularité des ressources dans la nouvelle LcPE. Celle-ci doit aussi contenir de nouvelles dispositions, par exemple pour la lutte contre les émissions lumineuses et la conservation durable des sols. Elle prévoit aussi la possibilité d’entreprendre des mesures urgentes en cas de menace d’une atteinte grave à l’environnement.

Jusqu’au 13 octobre

Le nouveau texte vise encore à apporter « des précisions et des simplifications législatives, à mieux ancrer et préciser les compétences de l’Etat du Valais et des communes, à clarifier les aides que le canton apporte aux communes, à encourager une coordination efficace entre les différents acteurs et à supprimer des prescriptions qui ne sont plus applicables aujourd’hui », poursuit le communiqué.

Adoptée il y a 15 ans, la LcPE doit être complètement revue. La procédure de consultation a démarré lundi et dure jusqu’au 13 octobre. « Toute personne ou institution peut participer à cette procédure de consultation et soumettre une prise de position », rappelle l’Etat du Valais. Les informations se trouvent sur un site internet dédié, www.vs.ch/web/che/consultations-cantonales-en-cours.