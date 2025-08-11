La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Valais: un alpiniste fait une chute fatale au Bietschhorn

Keystone-SDA

Un alpiniste suisse de 56 ans a perdu la vie samedi lors de l'ascension du Bietschhorn en Valais. Les secours héliportés sur place n'ont pu que constater le décès du malheureux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident a eu lieu vers 8h, alors que la victime et son binôme étaient en train d’escalader la montagne par son arête ouest. « A une altitude d’environ 2700 mètres, un des deux alpinistes a fait une chute mortelle pour des raisons encore inconnues », ont fait savoir le Ministère public valaisan et la police cantonale lundi dans un communiqué. Une enquête a été ouverte.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
6 J'aime
9 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
3 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision