Vaud se dote d’une unité de prévention des radicalisations

Keystone-SDA

Le canton de Vaud crée une Unité de prévention des radicalisations (UPRAD) pour faire face au nombre croissant de jeunes, notamment mineurs, concernés par la problématique. Dirigée par l'actuel préfet de Lausanne, Serge Terribilini, elle pourrait voir le jour en 2026.

(Keystone-ATS) « La radicalisation est un phénomène bien vivant et qui se complexifie. Il touche des mineurs de plus en plus jeunes, notamment par le biais des réseaux sociaux », a déclaré lundi Vassilis Venizelos, conseiller d’Etat en charge du Département de l’environnement, de la jeunesse et de la sécurité (DJES), devant les médias à Lausanne.

La nouvelle structure fait suite à un projet-pilote « de désengagement et de réintégration » mis sur pied en 2018 dans le canton et qui a donné lieu à 300 suivis sur le terrain. Elle poursuivra les efforts de ce dispositif consistant à « prévenir les ruptures familiales, scolaires ou professionnelles pouvant conduire à des actes de violence en lien avec des référentiels idéologiques », précise le DJES.