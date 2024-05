Vetropack: le site de St-Prex ne peut plus être rentable

(Keystone-ATS) En dépit des propositions mises sur la table par les représentants du personnel, le site Vetropack de St-Prex, n’était plus rentable, ont soutenu ses responsables lors d’une conférence de presse mardi.

“Nous avons eu de nombreux entretiens avec les personnes concernées, ainsi que les pouvoirs politiques, tout cela afin de nous faire une idée aussi claire que possible pour voir si l’usine pouvait continuer à fonctionner. Toutefois, même après un examen approfondi et détaillé nous ne voyons plus de possibilité de continuer l’exploitation de manière rentable, et nous avons décidé de l’arrêter d’ici fin août”, a déclaré le directeur général de Vetropack Johann Reiter, devant les médias réunis à St-Prex.

Le CEO a précisé que 182 emplois seraient supprimés par étapes, dont 50% d’ici fin août. “Les premiers licenciements auront lieu ces prochains jours”, a-t-il précisé. Seuls garderont leur poste, une douzaine d’employés, environ, du secteur du recyclage.

Selon le responsable, le souhait des employés d’adopter une technologie de fusion de verre par oxy-combustion connectée à un générateur d’oxygène, n’était pas rentable, requérant à elle seule un investissement de 60 millions de francs.

“C’est dur et amer. Nous regrettons vraiment les suppressions et cela n’a rien à voir avec les performances des travailleurs. Nous voulons leur offrir le plus de soutien possible. Un plan social prévoyant des mesures d’assistance sera mis en place prochainement”, a-t-il assuré.

Présente lors de la conférence de presse, une délégation du personnel soutenue par le syndicat Unia s’est dite “offensée par le manque de respect avec lequel les employés avaient été traités”. “Ceux-ci ont appris par la presse ce matin, ce qu’il allait advenir du site, alors qu’il avait été convenu que les travailleurs seraient informés en premier”, a dénoncé la syndicaliste d’Unia, Nicole Vassalli.

“En outre, durant les négociations nous n’avons ni pu rencontrer le CEO du groupe, ni le président du Conseil d’administration Claude Cornaz”, a-t-elle souligné.

De son côté, M. Reiter a regretté le manque de communication avec le comité du personnel. “Nous sommes cotés en bourse, nous avons donc dû informer les médias vers 08h00. Auparavant, la responsable des ressources humaines a essayé de joindre le représentant du comité du personnel”, a-t-il justifié.