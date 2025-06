Vevey: la collection Thierry Barbier-Mueller au Musée Jenisch

Le Musée Jenisch Vevey consacre sa nouvelle exposition à la collection d'art contemporain du Genevois Thierry Barbier-Mueller. Intitulée "Une conversation sans mots", elle est à voir dès vendredi et jusqu'au 26 octobre.

(Keystone-ATS) Né en 1960 dans une famille de collectionneurs d’art, Thierry Barbier-Mueller n’a pas dérogé à cette tradition. Il a constitué pendant 40 ans une collection fortement marquée par les artistes suisses, jusqu’à son décès soudain en 2023.

L’exposition « invite les visiteurs à une rencontre intime et silencieuse, non seulement avec les oeuvres, mais aussi avec l’esprit du collectionneur, qui a su créer un dialogue fertile et inspirant au sein de sa collection », indique mardi l’institution dans son dossier de presse.

Les pièces exposées ont été sélectionnées en fonction de leur représentativité parmi les oeuvres sur papier de la collection et de l’importance sentimentale que leur portait Thierry Barbier-Mueller, précise le musée. Aquarelle, gouache et estampe comptent parmi les techniques utilisées.

Sans texte

L’exposition s’articule en deux temps. Le premier volet donne à voir diverses représentations de paysages notamment des études au crayon de Robert Zünd, une estampe monumentale de Franz Gertsch ainsi que des dessins au fusain d’Alain Huck. Elle présente également les gouaches abstraites de Sylvia Bächli. Le second volet se concentre sur les représentations de figures humaines, ainsi que sur les moments fondateurs que représentent pour l’être humain l’amour et la mort.

Le titre de l’exposition, « Une conversation sans mots » a été choisi par les filles du collectionneur, et évoque le rapport de leur père à l’art. « Très discret quant à son activité de collectionneur, Thierry Barbier-Mueller a nourri sa passion dans une grande intimité », souligne l’institution.

Fidèle à cette « approche intuitive de l’art », l’exposition a été conçue sans texte et permet ainsi aux visiteurs de « percevoir, en filigrane, la personnalité du collectionneur », indique le musée. Un guide de visite, donnant la parole aux personnalités ayant côtoyé le Genevois accompagne cependant le public.

Albert Chavaz au Cabinet des estampes

En parallèle, le Cabinet des estampes expose un panorama de l’oeuvre d’Albert Chavaz (1907-1990), un peintre né à Genève et installé à Savièse après avoir découvert le Valais en 1934 suite à la commande d’un décor mural. Il est connu essentiellement pour ses représentations de paysages valaisans, ainsi que pour ses personnages féminins et ses natures mortes.