Victoires de la musique: Charlotte Cardin sacrée artiste féminine

Keystone-SDA

La chanteuse québecoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année aux 41e Victoires de la musique vendredi soir, une récompense qui symbolise son succès fulgurant auprès du public français depuis son tube "Feel Good".

1 minute

(Keystone-ATS) «Pour une Québecoise qui vient de s’installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français», a déclaré la chanteuse de 31 ans en recevant le premier trophée de soirée et qui a conquis le public avec ce titre en anglais et français, le plus joué sur les ondes radios en 2025.