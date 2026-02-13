La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Victoires de la musique: Charlotte Cardin sacrée artiste féminine

Keystone-SDA

La chanteuse québecoise Charlotte Cardin a été sacrée artiste féminine de l'année aux 41e Victoires de la musique vendredi soir, une récompense qui symbolise son succès fulgurant auprès du public français depuis son tube "Feel Good".

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Pour une Québecoise qui vient de s’installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français», a déclaré la chanteuse de 31 ans en recevant le premier trophée de soirée et qui a conquis le public avec ce titre en anglais et français, le plus joué sur les ondes radios en 2025.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

