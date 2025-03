Ville de Genève: la gauche perd la majorité au Conseil municipal

Keystone-SDA

Selon des résultats provisoires, la gauche est en passe de perdre sa majorité au Conseil municipal de la Ville de Genève. Les Verts-e-s perdent sept sièges alors que les socialistes en perdent un.

(Keystone-ATS) Selon ces résultats basés sur le vote par correspondance, la gauche détient 37 des 80 sièges du délibératif. Les socialistes en obtiennent 18, soit un de moins par rapport à 2020. Les Verts-e-s en ont onze, soit une lourde perte de sept sièges. Partie unie, l’extrême-gauche réussit à décrocher huit sièges (+ 1).

A droite, le PLR reste le premier parti avec treize sièges (-1). Les Vert’libéraux, alliés au Centre, font leur entrée au Conseil municipal: les deux partis obtiennent dix sièges, soit deux de plus que Le Centre en 2020.

L’UDC et le MCG progressent. L’UDC obtient 10 sièges (+3) et le MCG aussi. Le parti Libertés et Justice sociale, qui se lançait pour la première fois dans la course municipale, rate le quorum de 7%. Il obtient 5,98% des suffrages.