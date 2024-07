Visite royale: Buckingham ouvre de nouvelles pièces au public

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Pour la première fois cet été, le palais de Buckingham ouvre son aile Est au public. Ce dernier pourra ainsi accéder à la salle donnant sur le célèbre balcon d’où la famille royale britannique salue la foule.

La visite estivale classique du palais démarre jeudi, mais à partir du 15 juillet, de nouvelles pièces seront accessibles, a indiqué le Royal Collection Trust, chargée de l’ouverture au public des demeures royales de Charles III.

Il est déjà trop tard cependant pour réserver cette visite inédite: les tickets, vendus à 75 livres sterling (88 euros), sont tous partis en quelques heures en avril.

Aile construite entre 1847 et 1849

Environ 6000 personnes sont parvenues à se procurer un billet pour visiter l’aile Est du palais, construite entre 1847 et 1849, pour loger la famille nombreuse de la reine Victoria.

Elles auront accès au couloir principal, orné notamment de peintures de Thomas Gainsborough, et à la salle adjacente au balcon, qui donne sur le célèbre “Mall” où le public se rassemble lors des grandes occasions.

Pas de salut du balcon

Ces visiteurs ne pourront toutefois pas se prêter au jeu d’aller saluer la foule depuis ce balcon, qui ne leur sera pas accessible.

Depuis 1851, le monarque et les membres de la famille royale s’y rassemblent pour des apparitions publiques. Le 15 juin encore, la famille royale y est apparue pour la parade d’anniversaire de Charles III.

C’est l’époux de la reine Victoria, le prince Albert, qui avait eu l’idée d’avoir un balcon à Buckingham. C’était “un moyen pour la famille royale d’être en contact avec le peuple, et c’est ainsi d’ailleurs qu’il continue d’être utilisé lors des grandes occasions”, a expliqué Caroline de Guitaut, responsable des oeuvres d’art du roi.

L’aile Est sera accessible jusqu’à fin août après plus de cinq ans de travaux de rénovation pour un montant de 369 millions de livres (436 millions d’euros).

Pièces des réceptions officielles

La visite estivale classique de Buckingham est possible jusqu’à fin septembre. Les visiteurs autorisés dans l’aile Est, en plus de la visite classique, auront accès à 19 pièces utilisées par la famille royale pour leurs réceptions officielles, meublées de certaines des plus belles oeuvres d’art de la collection royale.

Dans la salle de bal, ils pourront voir le premier portrait officiel de Charles III depuis son couronnement, peint, sur fond rouge, par l’artiste britannique Jonathan Yeo.

Le public pourra également participer à une visite guidée des jardins.