Comment la Suisse doit-elle encadrer l’usage des feux d’artifice?

Le peuple suisse se prononcera le 29 novembre sur une initiative visant à interdire la vente et l’utilisation de feux d’artifice bruyants. Les engins pyrotechniques sans détonation, tels que les feux de Bengale ou les volcans, resteraient autorisés.

Faut-il limiter l’usage des feux d’artifice afin de mieux protéger les animaux, la population et l’environnement? Ou cette initiative remet-elle en cause une tradition populaire profondément ancrée dans les célébrations du 1er Août et du Nouvel An?

Et vous, qui vivez à l’étranger, utilisez-vous des feux d’artifice lors de ces festivités? Que pensez-vous de cette initiative? Votre avis nous intéresse!

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