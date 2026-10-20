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Comment la Suisse doit-elle encadrer l’usage des feux d’artifice?

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Je dirige une équipe multilingue chargée de couvrir l’actualité des Suisses de l’étranger et de leur fournir les informations nécessaires pour qu’ils puissent participer à la vie politique en Suisse. Après des études en sciences politiques à Neuchâtel et Berne, j’ai fait mes premières armes dans le journalisme multimédia au Télétexte puis à la RTS. Je travaille depuis 2008 chez SWI swissinfo.ch, où j’ai occupé différentes fonctions journalistiques et d’encadrement.

Le peuple suisse se prononcera le 29 novembre sur une initiative visant à interdire la vente et l’utilisation de feux d’artifice bruyants. Les engins pyrotechniques sans détonation, tels que les feux de Bengale ou les volcans, resteraient autorisés.

Faut-il limiter l’usage des feux d’artifice afin de mieux protéger les animaux, la population et l’environnement? Ou cette initiative remet-elle en cause une tradition populaire profondément ancrée dans les célébrations du 1er Août et du Nouvel An?

Et vous, qui vivez à l’étranger, utilisez-vous des feux d’artifice lors de ces festivités? Que pensez-vous de cette initiative? Votre avis nous intéresse!

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Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du DE.

Il serait vraiment grand temps d'interdire ces feux d'artifice. On en discute beaucoup à cause des animaux, mais nous, les humains, ne le méritons-nous pas aussi, sans parler de la nature en général ? __Je suis d'une génération plus ancienne, mais je garde un bon souvenir du 1er août de ma jeunesse. À l'époque, on avait des lampions, des feux de Bengale et parfois un volcan. Tout le monde était content, on profitait simplement de cette journée comme d'une fête nationale suisse. Je pense qu'il y a déjà assez de pollution dans l'air.

Es wäre wahrlich an der Zeit diese knallerei zu verbieten. Es wird viel darüber diskutiert wegen der Tiere, aber sind wir Menschen es nicht auch Wert, ja auch die Natur im allgemeinen. __Ich bin ein älterer Jahrgang, aber ich erinnere mich gerne an den 1.August in meinen Jüngeren Jahren. Da hatte man Lampione, bengalische Zündhöler und manchmal einen Vulkan. Alle waren zufrieden, man genoss diesen Tag einfach als Feiertag der Schweiz. Ich denke wir haben schon genug Dreck in der Luft.

Anonyme
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Une mère et sa fille, originaires d’Iran, vivent actuellement au Japon, et la fille travaille dans le monde du spectacle. En raison de ce qu’elle a vécu durant son enfance, le bruit des feux d’artifice lui rappelle les raids aériens, ce qui rend leur écoute pénible pour elle.____Même si 80 ans se sont écoulés depuis la Seconde Guerre mondiale, je n’avais jamais entendu d’histoires similaires de la part de Japonais. Cependant, cette année, j’ai entendu par hasard à la radio le témoignage d’un auditeur, dans lequel un Japonais confiait lui aussi que le bruit des feux d’artifice lui rappelait la guerre.____J’espère que les gens prendront peu à peu conscience qu’il existe, partout dans le monde, des sentiments et des voix tus comme ceux-ci, associés au bruit des feux d’artifice.

A mother and daughter from Iran currently live in Japan, and the daughter is active in the entertainment industry. Because of her childhood experiences, the sound of fireworks triggers memories of air raids, making it painful for her to hear them.____Even though 80 years have passed since World War II, I had never heard similar stories from Japanese people. However, this year, I happened to hear a listener's personal account on the radio, where a Japanese person also shared that the sound of fireworks reminded them of the war.____I hope people will quietly become aware that around the world, there are unspoken feelings and voices like this associated with the sound of fireworks.

J
Jorg Hiker
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Je n'aime pas le bruit des feux d'artifice, mais j'aime encore moins les réglementations excessives. D'ailleurs, des amis m'ont demandé pourquoi les référendums suisses portaient généralement sur de nouvelles réglementations et rarement sur la suppression de lois superflues. Je serais prêt à recueillir des signatures pour un référendum visant à fixer un plafond au nombre maximal de réglementations en vigueur simultanément.

I don't like the noise of fireworks, but I like excessive regulations even less. Actually, friends asked me why Swiss referendums are usually about new regulations and rarely about removing excess laws. I would collect signatures for a referendum setting a cap of maximum number of regulations at any one time.

Gwenda Davies
Suze
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du EN.

Au Valais, les feux d'artifice du 1er août sont souvent interdits en raison des risques liés à la sécheresse. ____Pour des raisons de sécurité, je préférerais que seuls des spectacles organisés par des experts soient proposés dans tout le pays, afin que tout le monde puisse en profiter.

Fireworks on 1 August in Valais are often banned because of drought related risks. ____Because of safety issues I would prefer there are only organised displays across the country in the hands of experts for everyone to enjoy.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

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